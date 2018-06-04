وثاب داود السعدي - معالجة ازمة المياه في العراق على المدى القريب والبعيد

2018/06/04 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وثاب_داود_السعدي من الطبيعي ان يهتم العراقيون جميعا بأزمة المياه والتهديد الواضح بشحته على المدى القريب.وان كان الامر يبدو مفاجئا للكثير من المواطنين، الا ان مسالة المياه وشحتها المتوقعة مسالة معروفة منذ زمن بعيد.وقد كتب في ذلك العديد من الاختصاصيين (راجع مؤلف الأستاذ فؤاد الأمير "الموازنة المائية في العراق وازمة المياه في العالم")، منبهين الى ان مسالة الماء في العراق اهم من مسالة النفط.ولكن هذه الإنذارات لم......

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