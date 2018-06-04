2018/06/04 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تكون بعض المفاجأت ضمن “كوميديا” السياسة و”مهازلها” صادمة لكننا كعراقيين لم نعد نبالي بما يحصل هنا او هناك، بسبب الصدمات التي نتلقاها يوميا سواء على الصعيد السياسي او الامني او (الخدمي) الذي اصبحت “معجزة” لا يمكن تحقيقها على الرغم من حجم الاموال التي صرفت والموازنات التي اهدرت في جيوب الفاسدين طوال الخمسة عشر عاما … دجلة “يحتظر”… ووزير تكنوقراط

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