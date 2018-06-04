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حسن العلوي: الصدر يشكل عقبةً أمام إيران وممثل خامنئي أخبرني بضرورة قتله وتقطيعه إرباً
2018/06/04 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حسن العلوي: الصدر يشكل عقبةً أمام إيران وممثل خامنئي أخبرني بضرورة قتله وتقطيعه إرباً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/06/04 | 23:15.

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