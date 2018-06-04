2018/06/04 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن العلوي: الصدر يشكل عقبةً أمام إيران وممثل خامنئي أخبرني بضرورة قتله وتقطيعه إرباً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/06/04 | 23:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.

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