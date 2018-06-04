كيف تصل إلى قائمة الحسابات المحظورة على

2018/06/04 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح تطبيق "إنستغرام" منذ فترة تحديثا يسمح بكتم أشخاص بعينهم من دون حظرهم بصورة كاملة عبر التطبيق، لكن يواجه المستخدمون مشكلة كبرى.

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