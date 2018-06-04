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نتائج “السادس الابتدائي” لتربية ديالى
2018/06/04 | 23:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

أعلنت المديرية العامة لتربية ديالى نتائج الامتحانات العامة لطلبة السادس الابتدائي للعام الدراسي 2017 ـ 2018 الدور الاول “.

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