نتائج “السادس الابتدائي” لتربية ديالى

2018/06/04 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت المديرية العامة لتربية ديالى نتائج الامتحانات العامة لطلبة السادس الابتدائي للعام الدراسي 2017 ـ 2018 الدور الاول “.

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