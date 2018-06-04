العامري يبحث مع سفراء 19 دولة ازمة المياه في العراق

2018/06/04 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والتقى العامري سفراء دول كل من (اليابان ، أميركا، بريطانيا، روسيا ، الصين ، ايطاليا ، البرازيل ، استراليا ، فرنسا ، السويد، اسبانيا ، هولندا، صربيا، نيوزلندا، فنزويلا، رومانيا، كرواتيا، بلغاريا، كندا).وبحث العامري مع سفراء دول العالم ازمة المياه التي سيسببها (سد اليسو) التركي ، كما طالب العامري المجتمع الدولي بوقفة جادة وحقيقة تجاه تركيا وممارساتها ضد بلاد الرافدين ، موضحا "ان العراق القوي منفتح على الجميع عدا (الكيان الصهيوني) ويرحب بكل من يقف معه" ، مشددا على رفضه التدخل في الشأن العراقي الداخلي من قبل اي دولة.حيث تعد هذه البادرة الخطيرة التي قامت بها تركيا لا تهدد الأمن الاقتصادي في العراق فحسب بل أنها تنذر بكارثة انسانية خطيرة فيما لو تحققت، وسوف تكون الذراع التي تحاول تركيا أن تلويها للعراق للنفوذ واستنزاف خيراته والمساومة معه على العديد من الملفات المستقبلية.فيما تأتي مبادرة العامري هذه ضمن البرنامج الذي رسمه تحالف الفتح من أجل خدمة العراق وشعبه واخراجه من حالة الازمة الاقتصادية والحيف الذي يعيشه الشعب وتحسين الاوضاع المعيشية للناس من خلال المطالبة بحقوقهم بالطرق القانونية والسلمية وتحريك الملفات الساخنة دولياً عن طريق فتح القنوات الدبلوماسية مع السفراء والبعثات الدبلوماسية التي تمثل الدول العالمية في العراق.وشدد العامري في لقائه مع سفراء الدول العالمية على "أن العراق يمتلك حق الرد وأنه ما زال عراقاً قوياً قادراً على المطالبة بحقوقه واستردادها ولكنه يريد المسير ضمن العملية الديمقراطية والتعايش السلمي مع دول الجوار وعدم السماح لأي جهة خارجية أو اقليمية بأن تتدخل في الشأن العراقي وتحاول أن تفرض اجندتها عليه وتعين له سياساته المستقبلية." ولفت العامري الى أن الشعب العراقي والحكومة العراقية سيقفان جنباً إلى جنب من أجل بناء عراق قوي ومستقل قادر على ادارة شؤونه بنفسه والنهوض بحاضره وبناء مستقبله والعودة إلى موقعه المهم والمؤثر في المنطقة والعالم. انتهى .أ .

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