2018/06/04 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / العثور على احزمة وصورايخ ومضافات لداعش في نينوى

04/06/2018 23:15:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / مكتب نينوى / م .خ

اعلن مركز الاعلام الامني، الاثنين، العثور على احزمة وصورايخ ومضافات لداعش في نينوى.

وذكر الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول، في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )انه "تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى من العثور على حزام ناسف في قرية خان التابعة إلى ناحية المحلبية، كما عثرت على 15 حزاما ناسفا و30 قنبرة هاون وصاروخين اس بي جي ناين خلال تفتيش منطقة الشهيدين التابعة لناحية العياضية".

واشار الى "ذلك تمكنت قوة مشتركة من قيادة اعلاه خلال تفتيش وتطهير سلسلة جبال بادوش وعدد من القرى ضمن قاطع المسؤولية من العثور على صاروخين اس بي جي ناين و5 حشوات و8 عبوات ناسفة وقاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا".

واضاف انه "عثرت على نفق يحتوي على عفش للارهابيين ومضافة بداخلها مواد غذائية وخزانات للمياه ودرعين القناصين وهاون مدمر ونفق مفخخ يحتوي تجهيزات للارهابيين واخر يحتوي على عفش وعبوات ناسفة، لافتا الى انه عثرت على مضافة أخرى تم حرقها وعبوتين ناسفتين في قرية لزاكة و3 عبوات اخرى".

وبين انه "فيما فتشت قرى في قضاء تلعفر وعثرت على نفقين وعثرت في قرية الحاج على نفق آخر، كما القت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في منطقة خربه حماد".

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