هذه الفترة التي سيغيبها قائد كتيبة الصقور

2018/06/04 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد- اين]كشفت ادارة القوة الجوية ان كابتن الفريق حمادي احمد سيغيب عن الملاعب لمدة لا تتجاوز العشرة ايام ، لاصابته بكدمة في الركبة ، خلال مباراة نفط الجنوب في اطار الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز .وأكدت الفحوصات الطبية التي اجراها اللاعب عَن وجود كدمة قوية في الركبة ، وهو ما يتطلب راحة تتراوح ما بين الخمسة الى سبعة ايام ، من اجل تماثل الشفاء التام والعودة الى الملاعب .

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