كمية الامطار المتساقطة خلال 12 ساعة الماضية في العراق

2018/06/04 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن كمية الامطار التي هطلت خلال الـ 12 ساعة الماضية.

وذكرت المديرية خلال بيان، نشرته PUKmedia: ان مدينتي السليمانية وجمجمال شهدت تساقط قطرات من المطر خلال اليوم، مشيرة الى ان كمية الامطار التي هطلت في بقية مناطق الاقليم كانت كالاتي:

ماوت 1.0 ملم

بازیان 0.6 ملم

میدان 0.2 ملم

مانكيش 0.2 ملم

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