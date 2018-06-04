بعد زواجها من الأمير هاري... خطيب ميغان ماركل السابق يستقبل مفاجأة سارة

2018/06/04 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر الشيف كوري فيتيللو، خطيب ميغان ماركل السابق، حدثا هاما في حياته خلال الأيام القادمة.

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