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بعد زواجها من الأمير هاري... خطيب ميغان ماركل السابق يستقبل مفاجأة سارة
2018/06/04 | 23:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ينتظر الشيف كوري فيتيللو، خطيب ميغان ماركل السابق، حدثا هاما في حياته خلال الأيام القادمة.

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