البيت الأبيض يحدد موعد القمة بين

2018/06/04 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال البيت الأبيض إن اجتماع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع زعيم كوريا الشمالية من المقرر أن يتم في الساعة التاسعة من صباح يوم 12 يونيو بتوقيت سنغافورة .

وأضافت "سارة ساندرز"المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن الاستعدادات للقمة المرتقبة بين "ترامب و"كيم جونغ أون تسير بشكل جيد.

ورداً على سؤال حول محتويات خطاب "كيم" المرسل للرئيس الأمريكي، رفضت "ساندرز" الخوض في تفاصيل الرسالة، لكنها أضافت:"نشعر أن الأمور مستمرة في المضي قدماً وقد تم إحراز تقدم جيد".

وكان الرئيس الأمريكي قد وصف خطاب "كيم" بأنه لطيف للغاية، رغم أنه صرح فيما بعد أنه لم يقرأه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض :" لدينا عقوبات قوية للغاية ولن نتخلى عنها إذا لم تنزع كوريا الشمالية السلاح النووي" وذلك رداً على سؤال بشأن استمرار الضغط والعقوبات على الدولة المنعزلة.

وبعد لقائه مع نائب رئيس كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بالبيت الأبيض، أعلن "ترامب" أن الاجتماع مع "كيم" سيتم في موعده.

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