نتائج السادس ابتدائي لتربية ديالى

2018/06/04 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادتنشر وكالة السومرية نيوز، الاثنين، نتائج الدور الاول لطلبة الصف السادس ابتدائي للعام الدراسي 2017-2018 في محافظة ديالى.

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