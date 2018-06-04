فيديو مروع لطيار سقط في غابة

2018/06/04 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تسبب جذع شجرة ضخم في شق كتف قائد طائرة شراعية، يدعى إيفان كراوسكي، ويبلغ من العمر 36 عاما، ويعيش في بيلاروسيا، وذلك أثناء هبوطه في غابة مليئة بالأشجار.وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن إيفان كان يطير من قرية لوهاني القريبة من مدينة مينسك، ومن سوء حظه أن قطع حزامه بالطائرة الشراعية وفقد السيطرة عليها، ليهبط بها في غابة ليغرس أحد أفرع أشجارها في كتفه بصورة مروعة.ونجح رجال الإنقاذ في انتشال إيفان من حطام الطائرة الشراعية ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث نقل إليها وجذع الشجرة الضخم مغروس في كتفه.ونشرت الصحيفة عدد من الصور التي رصدت إيفان وهو يجلس في قسم الطوارئ بالمستشفى والفرع مغروس في كتفه، قبل أن يقوم الأطباء بإخراجه منه.انتهى

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