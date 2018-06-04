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أربيل تتحول إلى مقصدٍ للمسيحيين السوريين هرباً من الجماعات المسلحة وبحثاً عن حياةٍ كريمة
2018/06/04 | 23:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد أن أوصد لبنان أبوابها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تتحول إلى مقصدٍ للمسيحيين السوريين هرباً من الجماعات المسلحة وبحثاً عن حياةٍ كريمة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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