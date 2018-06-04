اعتقال عدد من عناصر

2018/06/04 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم شرطة محافظة ديالى، اليوم الاثنين، عن اعتقال 12 متهما في حدود قضاء المقدادية وناحية جلولاء بيتهم عدد من الارهابيين التابعين لتنظيم "داعش".

وقال المتحدث باسم شرطة ديالى العقيد غالب عطية في تصريح صحفي ان قواته شنت حملة دهم وتفتيش في قضاء المقدادية وناحية جلولاء التابعة لقضاء خانقين، لافتا الى ان الحملة اسفرت عن اعتقال 12 متهما.

واضاف ان من بين المعتقلين عدد من المنتمين لتنظيم "داعش" الارهابي، لافتا الى ان الاعتقال تم وفقا للمادة 4 ارهاب كونهم مطلوبين على خلفية تلك المادة، من دون تقديم المزيد من المعلومات عن كونهم مشاركين في اعمال اجرامية وارهابية من عدمها.

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