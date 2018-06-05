قرار ايراني يهدد السياحة في كردستان العراق

2018/06/05 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان العراق، اليوم الاثنين، ان قرارا ايرانيا باستيفاء الضريبة يهدد بخفض عدد السائحين القادمين من كوردستان ايران الى الاقليم بشكل ملحوظ.

وقال المتحدث باسم الهيئة نادر روستي ان البرلمان الايراني اقر مشروع قرار يجبر اي مواطن ايراني يروم السفر الى الخارج دفع مبلغ كضريبة ويتضاعف المبلغ الى 440 تومانا اذا تكرر السفر ثلاث مرات تدفع للحكومة الايرانية.

واضاف روستي ان وزارة الداخلية في حكومة الاقليم كانت قد قررت في وقت سابق باسايفاء مبلغ 25 الف دينار من اي شخص اجنبي يدخل الاقليم، مستدركا انه خلال عيد الفطر من العام الماضي تم تعليق القرار.

وتابع ان تعليق القرار ساهم في تضاعف اعداد السائحين الى الاقليم، مستدركا ان وزارة الداخلية اعادت العمل بالقرار واستيفاء المبلغ من السائحين الداخلين الى الاقليم.

واشار روستي الى ان قرار وزارة الداخلية لايصب في مصلحة قطاع السياحة في الاقليم ويجب عدم تنفيذه لانه من غير الممكن ان تنفذ حكومة الاقليم القرار الايراني نفسه بحق السائحين.

واوضح روستي انه بسبب القرار الايراني من المتوقع انخفاض اعداد السائحين الايرانيين خلال عيد الفطر والايام المقبلة بشكل ملحوظ.

وقامت السلطات الايرانية اعتبارا من مطلع حزيران الجاري بتنفيذ قرار يجبر المواطنين المغادرين الى الخارج لاي سبب دفع مبلغ 220 الف تومان ايراني للمرة الاولى وللمرة الثانية 330 الف تومان وللمرة الثالثة عليه دفع 440 الف تومان ايراني.

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