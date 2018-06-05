طالباني يعلن الغاء اعتقاله ومعاقبة صاحب القرار: شكرا لبارزاني

2018/06/05 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبر رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني، اليوم الاثنين، عن شكره لزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، معلنا ان قرار اعتقاله قد الغي اليوم بعد متابعته من محامييه.وقال طالباني في تصريح لمحطة كوردستان 24 ان الجبهة التركمانية كانت وراء الضغوط على هيئة النزاهة الى ان اصدر قرار بالقاء القبض عليه.واشار طالباني ان القاضي الذي اصدر القرار هو قاض كوردي وقع تحت تاثير الجبهة التركماني، لافتا الى انه سجل شكوى ضد هذا القاضي.وبشأن موقف رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، قال طالباني ان بارزاني كان دوما سندا له في المسائل القومية ولم يلتفت الى الجهة السياسية التي ينتمي اليها وعلى الرغم من كونه منتميا للاتحاد الاسلامي الكوردستاني الا ان تلك المساندة من ذلك الموقع الكبير كان موضع فخر له.وكانت احدى محاكم كركوك قد اصدرت قرارا بالقاء القبض على رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني,وفي اول رد فعل اعلن مكتب زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ان كل كوردي يساند ريبوار طالباني ويعلن بارزاني عن دعمه لطالباني بكل قواه.وجدد طالباني مطالبته من اعضاء مجلس محافظة كركوك عقد اجتماع في اي مكان عدا مدينة كركوك، معلنا عن استعداده لتنظيم الاجتماع.

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