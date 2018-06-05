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الأنيق يعبر حاجز الحدود في الدوري الممتاز
2018/06/05 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادحقق نادي الطلبة، فوزاً مهماً على ضيفه الحدود بتغلبه عليه 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي في ختام منافسات الأسبوع العاشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز وصل الطلبة الى النقطة 33 في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف عن الحدود الذي استقر في المركز الثاني عشر بنفس رصيد نقاط الانيق.

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