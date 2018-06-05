اتحاد المواي تاي العراقي يختتم التصفيات الأولية لأختيار لاعبي المنتخب الوطني للشباب

2018/06/05 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اختتم اتحاد المواي تاي، اليوم الاثنين، التصفيات الأولية لأختيار لاعبي المنتخب الوطني للشباب.

وقال بيان للاتحاد، تلقت الغد برس نسخة منه، ان "اتحاد المواي تاي يختتم التصفيات الأولية لأختيار لاعبي منتخبنا الوطني للشباب الذي تنتظره مشاركة مهمة في بطولة العالم".

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واضاف انه "يسعى في الفترة المقبلة لأقامة معسكر تدريبي داخلي وخارجي لأختيار التشكيلة النهائية".

واشار الى ان "النتائج الفردية ستعلن لاحقا"، لافتا الى ان "اكثر من (60) لاعبا شارك في التصفيات يمثلون أندية من محافظات اقليم كردستان العراق وبابل وميسان والبصرة والنجف وكربلاء وبغداد".

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