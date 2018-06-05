🔴 عثمان ديمبيلي من تدريبات المُنتخب الفرنسي

2018/06/05 | 00:10

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هاي كورة – لايزال عثمان ديمبيلي ( لاعب برشلونة و المُنتخب الفرنسي ) يتدرب مغ المُنتخب و ذلك من أجل الاستعداد لخوض نهائيات كأس العالم في روسيا

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