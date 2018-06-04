موعد مباراة المغرب ضد إستونيا الودية التحضيرية لكأس العالم

2018/06/05 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد السيوفي

يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب إستونيا ودياً في إطار تحضيرات المنتخب الغربي لكأس العالم 2018، وذلك يوم السبت 9 يونيو 2018 ميلادياً، الموافق 24 رمضان 1439 هجرياً، وسيستضيف اللقاء ملعب لو كوك أرينا.





تأهل أسود الأطلسي إلى مونديال روسيا بعد تصدره للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة للمونديال برصيد 12 نقطة، بثلاث انتصارات وثلاث تعادلات دون هزيمة، قدم فيها منتخب المغرب عروضاً طيبة في مجموعة ليست بالسهلة رفقة كوت ديفوار والجابون ومالي، ليتصدر بفارق 4 نقاط كاملة عن الفيلة أصحاب المركز الثاني الغائبين عن الكرنفال العالمي هذا العام.



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كان المنتخب المغربي قد خاض 4 مباريات ودية، كانت الأولى ضد منتخب صربيا على استاد تورينو الأولمبي واستطاع أن ينتصر بنتيجة (2-1)، ثم التقى منتخب أسود الأطلسي بأوزباكستان حيث يُعد المنتخب الأقرب للمنتخب الإيراني الذي يقبع مع أبناء المدرب هيرفي رونار في نفس المجموعة، واستطاعوا أن ينتصروا أيضاً بنتيجة (2-1)، أحرزهم اللاعب أيوب الكعبي واللاعب مروان دا كوستا، ثم لقاء أوكرانيا والتي أنتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ومن ثم اللقاء الأخير ضد سلوفاكيا والتي أبدع فيها منتخب المغرب واستطاع أن يرد الهدف الذي تلقاه في شوط المباراة الثاني بهدفين رائعين في الدقيقة 64 والدقيقة 74 بأقدام أيوب الكعبي ويونس بلهنده لينتهي اللقاء لصالح أسود الأطلسي بنتيجة (2-1).





على الجانب الآخر فقد خرج منتخب إستونيا من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد أن أحتل المركز الرابع في المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة فقط، وبفارق 17 نقطة كاملة عن منتخب بلجيكا المتصدر والمتأهل للمونديال برصيد 28 نقطة، ليودع المنتخب الإستوني مونديال روسيا 2018 القادم.





جدير بالذكر أن قرعة المونديال قد أوقعت منتخب المغرب في المجموعة الثانية والتي تُعد من أقوى وأصعب المجموعات في المونديال هذه السنة، يرافقه في المجموعة كلاً من المنتخب الإسباني والمنتخب البرتغالي والمنتخب الإيراني، ويُعد اللقاء القادم بين المنتخب المغربي ومنتخب إستونيا البروفة الأخيرة قبل خوض أسود الأطلسي أولى مباريات كأس العالم والتي ستكون ضد المنتخب الإيراني.





موعد المباراة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة إستونيا - إستونيا لو كوك أرينا السبت 9 يونيو 2018 ميلادياً، الموافق 24 رمضان 1439 هجرياً، الساعة 16:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر لم يتم تحديده ON sport, ABU DHABI

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