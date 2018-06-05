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#عبد الله حبه - ايجور سيد .. الباحث عن جماليات المكان
2018/06/05 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبد_الله_حبه تغص الساحة الأدبية الروسية بالمبدعين والباحثين عن مفاهيم وأشكال أدبية جديدة ، ولا يمضي يوم إلاّ وتصدر فيه روايات وبحوث جديدة وتعقد ندوات أدبية وتقام مهرجانات الكتاب في مختلف المدن الروسية .

وقد عرضت في مهرجان الكتاب الذي أقيم في الساحة الحمراء منذ أيام الآف الكتب الجديدة الصادرة في مختلف أنحاء روسيا الإتحادية بينها مئات الروايات والمجموعات القصصية والشعرية لمؤلفين معروفين وغير معروفين من قبل، وت......

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