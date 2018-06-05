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شكرا لك أردوغان …
2018/06/05 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شكرا لك أردوغان ..

لأنّك أثرت في ضمائرنا بقايا الحس الوطني … شكرا لك أردوغان ..

لأنك وضعتنا وجها لوجه أمام الحقيقة … شكرا لك أردوغان ..

لأنّك ضربت أروع الأمثلة عن تفاني الحكام من أجل مصالح شعوبهم وبلدانهم … شكرا لك أردوغان ..

لأنّك ضربت عرض الحائط كلّ الروابط التاريخية والدينية التي تربط بلدينا … شكرا لك أردوغان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شكرا لك أردوغان … كتابات.

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