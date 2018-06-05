نتائج السادس الابتدائي لمحافظة اربيل للعام الدراسي 2017 ـ 2018

2018/06/05 | 00:15

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أربيل – عراق برس – 5 حزيران / يونيو : أعلنت المديرية العامة لتربية أربيل، نتائج الامتحانات العامة لطلبة السادس الابتدائي للعام الدراسي 2017 ـ 2018 الدور الأول.

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