2018/06/05 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة مخترع "أتاري".. اللعبة الأشهر عالمياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/06/05 | 00:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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