عبطان: سندعم بطولة الأندية للألعاب الفردية التي تنطلق الشهر المقبل

2018/06/05 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت وزارة الشباب والرياضة، 18 من تموز المقبل موعدا لاقامة بطولة اندية العراق للالعاب الفردية.ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، عن وزير الشباب عبد الحسين قوله خلال ترأسه إجتماعا مع الكادر المتقدم للوزارة، قوله ان "بطولة اندية العراق للالعاب الفردية ستكون حراكاً رياضياً متميزاً ذات مواصفات دولية، وان الهدف منها دعم الالعاب الفردية بمختلف انواعها" مبينا ان "الوزارة ستوفر كل الامور اللوجستية لانجاح البطولة".واضاف ان "البطولة ستقام في الثامن عشر من تموز المقبل لمدة ثلاثة ايام، وان الالعاب التي ستشارك في البطولة هي المصارعة والعاب القوى والجودو والتايكواندو".وأوضح عبطان، ان "إقامة البطولة يدل على اهتمام الوزارة المستمر بدعم الالعاب الفردية والرياضة عموماً".انتهى

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