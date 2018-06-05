مجلس محافظة نينوى: توقف محطات توليد الطاقة في سد الموصل

2018/06/05 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مجلس محافظة نينوى عن توقف محطات توليد الطاقة الكهربائية في سد الموصل ما اسفر عن تقليل عدد ساعات ضخ الماء الصالح للشرب من المحطات التي تعتمد على الكهرباء.

وقال عضو المجلس حسام العبار ان وزارة الموارد المائية مطالبة باستنفار جهدها في كري نهر دجلة الذي انخفض منسوب المياه فيه الى اقصى درجة بغية ايجاد اماكن لسحب المياه القليلة التي تمر فيه ﻻفتا الى ان معالجة ازمة نقص المياه في محافظة نينوى تعتمد على جهد الحكومة الاتحادية التي لم تقدم اصلا ما مطلوب منها في اعادة اعمار المحافظة بعد تحريرها من تنظيم داعش.

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