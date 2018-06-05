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بعد حرب 8 سنوات... الأسد يؤكد قوة الدولة السورية ويزيد رواتب الجيش 30%
2018/06/05 | 00:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين 4 حزيران/ يونيو، مرسومين تشريعيين يقضيان بزيادة رواتب عناصر الجيش السوري بنسبة 30% من مجموع الراتب، شملت العسكريين الحاليين والمتقاعدين.

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