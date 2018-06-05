الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام.. و

2018/06/05 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الإثنين بدعم أسهم قطاع التكنولوجيا والتي صعدت لأعلى مستوى على الإطلاق.

وتلقت "وول ستريت" الدعم من قطاع التكنولوجيا حيث ارتفع بنحو 1%، بقيادة سهم "آبل" الذي صعد بنسبة 0.8%.

كما ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنحو 0.9% بعد الإفصاح عن أنها ستشتري موقع "جيتهوب" مقابل 7.5 مليار دولار.

وتلوح في الأوفق مخاوف تجارية بشأن الرسوم الأمريكية في ظل إعلان المكسيك أنها ستلجأ إلى منظمة التجارة العالمية اعتراضًا على قرار الولايات المتحدة بفرض تعريفات على الصلب والألومنيوم.

وفي بيانات اقتصادية، انخفضت طلبيات المصانع الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال أبريل الماضي.

وبنهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7% إلى 24813.6 نقطة، رابحاً 178.4 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4% إلى 2746.8 نقطة.

أما "ناسداك" فقد ارتقع بنحو 0.7% ليصل إلى 7606,4 نقطة، ليسجل رقماُ قياسياً جديداً منذ المسجل في 12 مارس الماضي.

وبحلول الساعة 8:16 مساءً بتوقبت جرينتش، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 94.047 دولار.

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