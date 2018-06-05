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الزبيدي يدعو وزارة الري الى تدوير مياه شط العرب للاهوار
2018/06/05 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادطالب القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي باقر الزبيدي، الاثنين، وزارة الموارد المائية الى اجتراح آلية لتدوير مياه شط العرب وتحويل مجراها الى الأهوار العراقية عبر أنابيب ضخمة أو عبر شق أنهر وممرات مائية ضيقة تنتهي الى عمق الأهوار.وأكد الزبيدي أن "حصر المياه الواردة من شط العرب داخل الأهوار سينتج خزاناً كبيراً للمياه، " يزوّد المحافظات العراقية الجنوبية والمدن القريبة من الأهوار بما تحتاج من المياه طوال العام".

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