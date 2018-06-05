الشيخ جمال الضاري يؤكد اهمية تشكيل حكومة وطنية بعيدة عن التخندقات الطائفية

2018/06/05 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الامين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري اهمية تشكيل حكومة عراقية وطنية بعيدة عن التخندقات الطائفية تعتمد على الكفاءات وتشترك فيها جميع مكونات الشعب العراقي داعيا في الوقت ذاته لعقد حوار وطني شامل من اجل انهاء الخلافات بين الاطراف السياسية.

وبحث الامين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري مع السفير البريطاني في بغداد جون ويلكس تطورات الاوضاع بالعراق والخارطة السياسية وملف الانتخابات وما شابها فضلا عن التحديات في تشكيل حكومة تستطيع تجاوز المهام المناطة بها من ملفات اهما النازحين والفساد وبناء المدن واعتماد استراتيجية حقيقة لمكافحة الارهاب مبنية على تطوير كافة الصعد الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية.

و اعرب السفير البريطاني في بغداد جون ويلكس عن سعادته بلقاء الشيخ جمال الضاري مثمنا رؤية المشروع الوطني العراقي لإنهاء الازمات في العراق مبديا استعداده لدعم كل الجهود الوطنية الساعية لبناء الدولة العراقية بالطريقة الصحيحة مؤكدا ان الأجواء متاحة لبناء أسس وطنية صحيحة بعيدا عن الطائفية التي باتت من الماضي.

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