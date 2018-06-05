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رسالة تحذير من نتنياهو لميركل بشأن إيران
2018/06/05 | 00:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن أنشطة إيران في الشرق الأوسط تنذر بتدفق موجة أخرى من اللاجئين إلى أوروبا.

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