رسالة تحذير من نتنياهو لميركل بشأن إيران

2018/06/05 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن أنشطة إيران في الشرق الأوسط تنذر بتدفق موجة أخرى من اللاجئين إلى أوروبا.

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