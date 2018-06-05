2018/06/05 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي، الاثنين، عملية أمنية لتفتيش شرق حقول علاس النفطية بمحافظة صلاح الدين.وقال مركز الاعلام الأمني في بيان تلقته وكالة صدى, انه “خلال عملية نوعية شرعت قوة خاصة من أمن الحشد الشعبي في (محور صلاح الدين ) بتفتيش منطقة شرق حقول علاس وبإسناد من طيران الجيش”، مبينا ان “القوات تمكنت من تدمير شفل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يحبط بعملية نوعية محاولة “داعشية” لتهريب النفط من حقول علاس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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