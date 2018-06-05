الاسدي: تأخر الاتحادية في مصادقتها على نتائج الانتخابات يعيق تشكيل الكتلة الاكبر

2018/06/05 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث الرسمي باسم تحالف الفتح احمد الاسدي ان تأخر المحكمة الاتحادية في مصادقتها على نتائج الانتخابات يعد العائق الاهم امام تشكيل الكتلة الاكبر.

وقال الاسدي في تصريح ان الحوارات مع مختلف الكتل السياسية تركزت حول تشكيل الكتلة الاكبر خاصة وان الاستجابة لغاية الان جيدة مشيرا الى ان التحالف لديه تواصل شبه يومي مع مختلف الكتل والقوى السياسية.

وقال الاسدي لعل تأخر مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات يعد العائق الاهم امام لتشكيل الكتلة موضحا انه بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج والتي من المتوقع ان تكون بعد عطلة العيد ستكون هناك انطلاقة كبيرة باتجاه تشكيل الكتلة والحكومة.

وبين ان العائق الثاني ينحصر بأسماء المرشحين لرئاسة الوزراء ورئاستي الجمهورية والبرلمان في المفاوضات وحوارات تشكيل الكتلة.

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