اليمن.. التحالف العربي يعلن عن تقدم جديد نحو مدينة الحديدة

2018/06/05 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف العربي في اليمن، بقيادة السعودية، الإثنين، عن تقدم جديد للقوات الموالية للحكومة نحو الحديدة، مشيرا إلى أن هذه القوات تنهي استعداداتها قبل التوجه “لتحرير” المدينة، التي تضم ميناء تعبر منه غالبية المساعدات.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن طيار تركي المالكي، في مؤتمر صحفي في الرياض، إن القوات التي يدعمها التحالف باتت على بعد 9 كيلومترات من جنوب مدينة الحديدة، المطلة على البحر والخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وكان المالكي أعلن في 29 مايو/أيار، أن القوات الموالية للحكومة وصلت إلى منطقة تبعد 20 كلم عن مدينة الحديدة.

وذكرت مصادر طبية يمنية، أن نحو 100 مقاتل من الطرفين قضوا في معارك ضارية جرت قرب مدينة الحديدة بعيد اقتراب القوات المدعومة من التحالف منها، بعدما شن المتمردون هجمات مضادة في هذه المنطقة.

ومساء الإثنين، قال المالكي، إن التقدم لم يتباطأ في الأيام الأخيرة، لكن القوات الموالية للحكومة “تستقدم تعزيزات، وتزيل ألغاما، استعدادا لعمليات لاحقة”.

وأشار إلى أن هناك أيضا اعتبارات تتعلق بـ”المحافظة على أرواح المدنيين”، مضيفا “عندما تستوفى كافة المعايير سوف تتقدم القوات لتحرير الحديدة”.

ويشهد اليمن نزاعا بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين منذ سنوات، وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 لوقف تقدم المتمردين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

وميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة المتمردين يعتبر المدخل الرئيسي للمساعدات الموجهة إلى المناطق الواقعة تحت سلطة الحوثيين في البلد الفقير، ويرى التحالف في هذا الميناء منطلقا لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر.

وكانت الأمارات، الشريك الرئيسي في قيادة التحالف، جمعت في بداية 2018 ثلاث قوى غير متجانسة ضمن قوة واحدة تحت مسمى “المقاومة اليمنية” من أجل شن العملية في الساحل الغربي في اليمن باتجاه مدينة الحديدة.

وتحذّر الأمم المتحدة من أن أي عملية تهدف للسيطرة على الحديدة قد تعطّل دخول شحنات المساعدات التي يعبر 70% منها من خلال هذا المرفأ.

ويقوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث حاليا بزيارة إلى صنعاء.

وعن إمكانية التوصّل إلى حلّ سياسي، قال المالكي، الإثنين، “كافة الخيارات مفتوحة، والحل السياسي هو الأفضل للأزمة اليمنية”، لكنه أضاف “يستمر الخيار العسكري في تحقيق الأهداف”.

ودعا القبائل اليمنية في محافظة الحديدة إلى التواصل مع التحالف والوقوف “إلى جانب أبناء اليمن”.

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