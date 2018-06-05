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إيطاليا تتعادل مع هولندا ودياً
2018/06/05 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادتعادل منتخب هولندا أمام مضيفه إيطاليا، بنتيجة (1-1)، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو.

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