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🔴 ييري مينا : بطولة كأس العالم تُحفزني
2018/06/05 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح ييري مينا ( لاعب برشلونة و المُنتخب الكولومبي ) بأن بطولة كأس العالم تُحفزه حيث انها المرة الأولي بالنسبة له كما اوضح انه سيكون جاهزا عندما يحتاجه المدرب

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