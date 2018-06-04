أخبار بلجيكا | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة مصر

2018/06/05 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد السيوفي

يواجه منتخب مصر منتخب بلجيكا في إطار تحضيرات المنتخبين لكأس العالم روسيا 2018، وذلك يوم الأربعاء 6 يونيو 2018 ميلادياً، الموافق 22 رمضان 1439 هجرياً، وسيقام اللقاء على ملعب الملك بودوان ببروكسيل.





تأهل منتخب الشياطين الحُمر إلى المونديال بعد أن تصدر المجموعة الثامنة في التصفيات الأوروبية برصيد 28 نقطة، جمعهم من 9 انتصارات وتعادل وحيد دون أي هزيمة، واستطاع أن يسجل في الـ10 مباريات 43 هدفاً بمعدل 4 أهداف في كل مباراة، ليُصنف منتخب بلجيكا كأقوى خط هجوم في التصفيات الأوروبية رفقة المنتخب الألماني المتساوي معه في كم الأهداف.



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وكانت قد أوقعت قرعة كأس العالم المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة رفقة إنجلترا وتونس وبنما، وبالأداء الرائع في التصفيات من المرجح عبور منتخب الشياطين الحُمر إلى الدور الثاني، عوضاً عن أنه أحد المنتخبات المرشحة لحمل كأس العالم في نسخته الحالية.





وكان منتخب بلجيكا قد خاض مباراتين وديتين ضد كلاً من منتخب السعودية ومنتخب البرتغال، استطاع في الأولى أن يهزم المنتخب السعودي برباعية دون رد، بينما تعادل في اللقاء الثاني ضد المنتخب البرتغالي تعادلاً سلبيا.





ويقدم موقع جول العربي تقريرًا عن الغيابات والتشكيل المتوقع للمنتخب البلجيكي قبل مواجهته الودية ضد منتخب مصر يوم الأربعاء القادم.





غيابات بلجيكا - الإصابات والإيقافات يستمر غياب اللاعب باتشواي بسبب الإصابة التي حرمتة من التواجد بكأس العالم، كما تعرض المدافع البلجيكي فيسينت كومباني للإصابة في الشوط الثاني من مباراتهم الودية ضد البرتغال، ومن المتوقع الدفع باللاعب الباريسي توماس مونييه بديلاً عنه، لعدم جاهزية توماس فيرمايلين.

Onze definitieve selectie voor het WK!Notre sélection définitive pour la Coupe du Monde! https://t.co/EmRTdBWU5y

— Belgian Football (@Belgianfootball) ٤ يونيو ٢٠١٨ التشكيل المتوقع سيبدأ المدرب روبيرتو مارتينيز بنفس طريقته المفضلة، ومن المتوقع أن يبدأ بكل قوتة الضاربة ومحاولة تثبيت التشكيل.





التشكيل | 3-4-2-1

تيبو كورتوايان فيرتونخين - توماس مونييه - توبي آلديرفايريلديانيك فيريرا كاراسكو - موسى ديمبيلي - كيفين دي بروين - توماس مونييهإيدين هازارد - درايز ميرتنزروميلو لوكاكو

موعد المباراة والقناة الناقلة سيكون موعد المباراة يوم الأربعاء 6 يونيو 2018 ميلادياً، الموافق 22 رمضان 1439 هجرياً، في تمام الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة، 21:45 بتوقيت السعودية وسيتم نقل المباراة على قناة ON SPORT.





المباراة بلجيكا - مصر الموعد الأربعاء 6 يونيو 2018 ميلادياً، 22 رمضان 1439 هجرياً، 20:45 بتوقيت القاهرة، 21:45 بتوقيت السعودية الملعب الملك بودوان

الحكم أناستاسيوس سيديروبولوس

القناة الناقلة ON SPORT

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