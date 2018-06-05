2018/06/05 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ الغد برس:

اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، العثور على مضافات بداخلها سجلات ديوان قضاء داعش في صلاح الدين.

وذكر الناطق باسم الداخلية، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بناءا على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالاشتراك مع شرطة صلاح الدين وقوات سوات ومفرزتين من مكافحة المتفجرات، تمكنت من العثور على مضافة لعصابات داعش في ناحية الصينية".

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واضاف ان "المضافة بداخلها سجلات وكتب لما يسمى ديوان القضاء لداعش"، موضحا "فضلا عن 48 لغم ضد الدروع و4 رمانات حرارية و12 صاعق و150 متر لفات قداح و20 قداحة كهربائية و10 رمانات يدوية محلية الصنع و100 قداحة اعتيادية وجهاز تفجير و34 بوكس تفجير كهربائي و21 سبحة".

يذكر ان مركز الاعلام الامني يعلن، بشكل يومي، العثور على مضافات وانفاق لداعش، اضافة الى مقتل العشرات من الارهابيين في مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين.

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