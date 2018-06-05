2018/06/05 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن الترتيبات لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تسير على قدم وساق وإن موعدا بصفة مبدئية تحدد للقائهما يوم 12 يونيو/ حزيران في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لسنغافورة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يعلن عن توقيت قمة ترامب-كيم) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يعلن عن توقيت قمة ترامب-كيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).