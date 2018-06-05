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البيت الأبيض يعلن عن توقيت قمة ترامب-كيم
2018/06/05 | 01:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن الترتيبات لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تسير على قدم وساق وإن موعدا بصفة مبدئية تحدد للقائهما يوم 12 يونيو/ حزيران في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لسنغافورة.

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