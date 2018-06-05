2018/06/05 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع اعلنت وزارة الكهرباء قبل قليل وصول انتاج المنظومة الوطنية الى (١٥٥٠٠) ميغاواط، بفترة قياسية، واستمرار تجهيز العاصمة بغداد بطاقة قدرها (٣٨٠٠) ميكاواط.وذكر بيان للوزارة تلقت”واع” نسخة منه، ان وصول الانتاج الى(١٥٥٠٠)ميغاواط يؤكد ان الوزارة قد تجاوزت (٢٥٠٠) ميغاواط من الانتاج في ذات اليوم من العام الماضي.رلضاف ان تجهيز العاصمة بغداد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء: انتاج المنظومة الوطنية وصل الى 15 الف و500 ميغاواط) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الكهرباء: انتاج المنظومة الوطنية وصل الى 15 الف و500 ميغاواط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).