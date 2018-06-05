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وزارة الكهرباء: انتاج المنظومة الوطنية وصل الى 15 الف و500 ميغاواط
2018/06/05 | 01:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع اعلنت وزارة الكهرباء قبل قليل وصول انتاج المنظومة الوطنية الى (١٥٥٠٠) ميغاواط، بفترة قياسية، واستمرار تجهيز العاصمة بغداد بطاقة قدرها (٣٨٠٠) ميكاواط.

وذكر بيان للوزارة تلقت”واع” نسخة منه، ان وصول الانتاج الى(١٥٥٠٠)ميغاواط يؤكد ان الوزارة قد تجاوزت (٢٥٠٠) ميغاواط من الانتاج في ذات اليوم من العام الماضي.

رلضاف ان تجهيز العاصمة بغداد […]

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