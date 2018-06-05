شرخ في تحالف الفتح يقلص نفوذ إيران على الحكومة العراقية

2018/06/05 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – أثار اللقاء الذي جمع هادي العامري، زعيم قائمة الفتح المقربة من إيران، بالسفير الأميركي في بغداد دوغلاس سيليمان، استفهامات كثيرة

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