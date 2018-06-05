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مصالح اقتصادية وأمنية تسرّع وتيرة التنسيق بين الخرطوم والرياض
2018/06/05 | 01:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياض – يبدأ الرئيس السوداني عمر حسن البشير، غدا الأربعاء، زيارة تدوم يومين إلى المملكة العربية السعودية حيث يجري مباحثات مع كل

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