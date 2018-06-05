الجيش يوشك على طرد القاعدة من معقلها التاريخي بليبيا

2018/06/05 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درنة (ليبيا) – يقترب الجيش الوطني الليبي من بسط سيطرته الكاملة على مدينة درنة آخر معقل لمتطرفي القاعدة شرق البلاد.ونجح الجيش،

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