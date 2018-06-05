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العاهل السعودي يغادر إلى مكة لهذا السبب... والعديد من الأمراء يستقبلونه
2018/06/05 | 02:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مكة المكرمة قادما من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان بجوار البيت الحرام.

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