العاهل السعودي يغادر إلى مكة لهذا السبب... والعديد من الأمراء يستقبلونه

2018/06/05 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مكة المكرمة قادما من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان بجوار البيت الحرام.

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