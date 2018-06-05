الصدر يقدم ثلاثة مقترحات لحل الازمة المائية

2018/06/05 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مقترحات لحل الازمة المائية، منها تقديم مبالغ مالية للوزارت المختصة.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر، تابعتها "الغد برس"، أقترح ما يلي لحل الأزمة المائية، "تقديم دعوة من قبل وزارة الخارجية أو الوزارات المختصة لاجتماع (دول الحوض) بأسرع وقت ممكن لمناقشة الأزمة المائية، بالاضافة الإسراع باجتماع الوزارات العراقية المختصة بهذه الأزمة لوضع الحلول الناجعة لها، على أن ينبثق منها لجنة دائمية مختصة لمعرفة الأسباب ووضع الحلول للأمن المائي".

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وتابع "تخصيص مبالغ مالية من قبل الحكومة العراقية للوزارات المختصة عموماً ووزارة الموارد المائية خصوصاً لمواجهة الأزمة المائية".

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