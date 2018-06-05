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كادينا سير :اليغري باق في اليوفي ولن يأتي لمدريد
2018/06/05 | 02:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – وفقا لمحطة الكادينا سير الاسبانية فإن ماسيمليانو اليغري مدرب يوفينتوس لن يكون مدربا للريال خلفا لزيدان ، حيث أشارت إلى أن وكيل أعمال المدرب الايطالي أخبر إدارة ريال مدريد بأنه سيستمر  مدربا لليوفي في الموسم القادم.

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