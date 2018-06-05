روما يصر على التعاقد مع الجزائري ياسين براهيمي

2018/06/05 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصر نادي روما الإيطالي، في التعاقد مع الجزائري ياسين براهيمي، لاعب نادي بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق.

روما الإيطالي نجح في تدعيم صفوفه بالكرواتي أنتي كوريك، والإسباني إيفان ماركانو، استعدادًا للموسم الجديد، ويسعى لجعل براهيمي الصفقة الثالثة.

وأشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية إلى أن هناك اتصالات تمت بين بورتو وروما خلال الفترة الأخيرة من أجل إتمام الصفقة.



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ويطلب النادي البرتغالي مبلغ 30 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن لاعب الوسط الجزائري لصالح نادي روما خلال فترة الانتقالات الحالية.

وترفض إدارة نادي بورتو الموافقة على تخفيض المبلغ المطلوب، من أجل إتمام الصفقة.





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