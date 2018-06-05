2018/06/05 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح حياتي كلها الكاتب:د.مظهر محمد صالح31/12/2014 12:00 صباحا د.مظهر محمد صالحفي العام 1960 ابتكر الاقتصادي الاميركي الشهير(ثيودور شولتز) وهو واحد من علماء مدرسة شيكاغو في الاقتصاد ،مصطلحاَ اطلق عليه (رأس المال البشري) معتقداً ان البشر هم شكل من اشكال رأس المال الذي يمكن الاستثمار بهم من خلال التعليم والتدريب وتطوير قدراتهم،ليتاح استعمالهم في العملية الانتاجية وتحسين نوعية ......

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