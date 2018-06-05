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بمناسبة مرور عام على الحصار... قطر توجه رسالة لرباعي المقاطعة
2018/06/05 | 02:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجهت قطر رسالة على لسان وزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لدول المقاطعة الأربع، دعتها فيها للكف عن خلق "محاور وهمية واهية".

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